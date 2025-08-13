Calciomercato Inter, un colpo per avvicinarsi al Napoli? Otto ex nerazzurri indicano la strada

Calciomercato Inter, un rinforzo in attacco per lo scudetto: gli storici ex non hanno dubbi su quale profilo serva a Chivu

La corsa al prossimo scudetto si preannuncia serrata, con Inter e Napoli pronte a contendersi il titolo fino all’ultima giornata. In casa nerazzurra si lavora per completare la rosa di Cristian Chivu, affiancando a Lautaro Martínez e Marcus Thuram un altro elemento in grado di alzare il livello offensivo.

A parlarne sono stati otto storici ex giocatori e tecnici nerazzurri, intervistati da La Gazzetta dello Sport. Il primo a prendere la parola è Roberto Boninsegna, che sottolinea come l’aggiunta giusta possa “dare all’Inter una forza d’attacco che nessuno ha”, permettendo di colmare il gap con il Napoli, pur ricordando che “l’ultimo scudetto è stato regalato” ai partenopei.

Dello stesso parere Andrea Stramaccioni e Andrea Mandorlini, convinti che l’innesto ideale debba portare dribbling, capacità nell’uno contro uno e duttilità tattica, qualità che darebbero a Chivu soluzioni extra, specialmente in vista della Champions. Mandorlini aggiunge che, rispetto alla scorsa stagione, il problema della qualità delle riserve è stato superato.

Anche due bomber di razza come Alessandro Altobelli e Hernán Crespo concordano: manca solo l’ultimo tassello per essere realmente competitivi. Altobelli, in particolare, parla di un possibile “tridente da sogno” con Lautaro, uno dei migliori attaccanti d’Europa, ma avverte che senza un rinforzo mirato l’Inter potrebbe non riuscire a tenere il passo del Napoli di Antonio Conte. Crespo ribadisce che il nuovo acquisto sarebbe “un super affare” e metterebbe i nerazzurri “al livello del Napoli”, mentre senza questo innesto il divario resterebbe, anche per via di qualche limite in difesa contro squadre veloci.

Il nome su cui tutti convergono è Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta, considerato da più parti il profilo perfetto per garantire imprevedibilità, rapidità e gol. La dirigenza nerazzurra valuta la fattibilità dell’operazione, consapevole che il tempo stringe e che, in una lotta scudetto decisa dai dettagli, un acquisto così potrebbe fare la differenza.