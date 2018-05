Blind nel mirino dell’Inter: sfida alla Roma

Calciomercato Inter, spunta Daley Blind per la difesa: l’olandese è in uscita dal Manchester United, da battere la concorrenza della Roma

Arrivato nell’estate 2014 dall’Ajax per 18 milioni di euro, Daley Blind è pronto a dare l’addio al Manchester United. Il difensore olandese non è considerato una prima scelta da Josè Mourinho: solo 12 presenze tra Champions League e Premier League. Il contratto del laterale mancino scadrà nel giugno 2019 ma difficilmente giungerà il rinnovo: più probabile il trasferimento in estate.

E non mancano i club interessati come sottolinea la stampa inglese: secondo quanto riporta l’edizione odierna del Daily Mail, l’Inter è pronta a lanciare l’assalto per il classe 1990 di Amsterdam. La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un profilo di esperienza, ma dovrà vedersela con la concorrenza: sulle tracce di Blind ci sono anche Roma e Ajax. Una nota positiva: il difensore, pur di trovare più spazio altrove, è disposto a ridursi l’ingaggio.