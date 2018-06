Il nome nuovo per l’attacco dell’Inter è quello di Nicola Sansone, esterno offensivo del Villarreal: una meta gradita a quanto pare…

Arrivato al Villarreal nel 2013 per 13 milioni di euro, Nicola Sansone si è subito imposto in Liga. Nonostante qualche problema fisico che ne ha limitato la continuità, l’ex Sassuolo ha raccolto sei reti e due assist in 21 presenze tra campionato ed Europa League. Il classe 1991 è rimasto nei radar dei club italiani e secondo le ultime indiscrezioni c’è l’Inter in pressing…

Piero Ausilio, suo grande estimatore, ha monitorato da vicino le ultime prestazioni dell’ala cresciuta nel settore giovanile del Bayern Monaco e sono stati registrati dei contatti tra le parti. E i social network parlano chiaro: Sansone è attratto dalla meta nerazzurra. Su Twitter, infatti, il calciatore nato a Monaco di Baviera ha lasciato un mi piace su una notizia di mercato che lo accostava al Biscione…