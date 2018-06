Nicolas Gonzalez, sinergia Inter-Cagliari: intesa vicina

Inter e Cagliari insieme per portare in Serie A il talento Nicolas Gonzalez: operazione da 10 milioni di euro con l’Argentinos Juniors

Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama sudamericano, Nicolas Gonzalez è pronto a sbarcare in Serie A. Il classe 1998, attaccante di grande qualità, è reduce da un’ottima annata con la maglia dell’Argentinos Juniors: sette reti in 21 presenze di Primera Division, potenzialità che hanno attirato l’interesse di numerosi club. E l’Inter è pronta a fare sul serio…

Come riportato da Sportitalia, è in dirittura d’arrivo l’affare in sinergia tra Inter e Cagliari: operazione da 10 milioni di euro, con l’attaccante che verrà girato subito alla formazione di Rolando Maran per ambientarsi e crescere “in Provincia”. L’intesa con il club argentino è ad un passo, attese conferme nelle prossime ore…