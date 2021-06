Calciomercato Inter: nome nuovo per l’attacco, piace ad Inzaghi

Spunta un nome nuovo per l’attacco dell’Inter che è alla ricerca di un giocatore per completare il reparto: ok di Inzaghi

È Rafael Santos Borré l’uomo giusto per completare l’attacco nerazzurro. Ne è convinto Tuttosport, che propone il nome del 25enne colombiano per l’Inter.

Un profillo che avrebbe già l’ok di Simone Inzaghi, a lui gradito fin dai tempi della Lazio, con il tecnico in cerca di un uomo per completare il reparto anche alla luce dei sempre frequenti infortuni di Alexis Sanchez (ko pure in Copa América per un guaio muscolare). Santos Borrè si svincolerà dal River Plate e questo lo rende un uomo mercato