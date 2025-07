Calciomercato Inter: via libera di Oaktree per Lookman. Lui ha già detto sì, l’Atalanta chiede questa cifra per lasciare andare l’attaccante

L‘Inter ha rotto gli indugi e ha individuato il suo obiettivo primario per l’attacco: Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a investire una cifra importante, 40 milioni di euro, per un singolo giocatore, superando la linea della carta d’identità e puntando con decisione sul 27enne nigeriano. L’operazione ha ricevuto il via libera dalla proprietà Oaktree, che ha autorizzato il presidente Marotta e il ds Ausilio a sferrare l’attacco decisivo.

L’esigenza tattica è chiara: fornire al tecnico un giocatore con caratteristiche uniche in rosa, un trequartista di gamba e dribbling, capace di agire anche sull’esterno e di integrarsi in un modulo che vedrebbe Thuram e il nuovo arrivo agire alle spalle dell’unica punta Lautaro Martinez. Lookman, in rotta con l’Atalanta e desideroso di lasciare Bergamo, sposa perfettamente questo identikit.

L’intesa con il giocatore e il suo entourage sarebbe già a uno stadio avanzato. Si parla di un contatto continuo con l’area sport interista e di una bozza di contratto pronta da 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2030. Lookman si vedrebbe già con la maglia nerazzurra di Milano e spinge per accelerare il trasferimento.

Tuttavia, l’ostacolo principale è rappresentato dalla fermezza dell’Atalanta. Il club dei Percassi è noto per non fare sconti e per dettare le proprie condizioni. La valutazione de “La Dea” è di 50 milioni di euro, una cifra superiore ai 40 milioni che l’Inter ha stanziato. Al momento, non c’è stato ancora alcun contatto ufficiale tra le due società. L’Inter, dal canto suo, non intende partecipare ad aste e vuole evitare tempi negoziali troppo lunghi. L’idea è presentare un’offerta chiara: 40 milioni, prendere o lasciare.

A complicare il quadro c’è il vigile interesse dell’Atletico Madrid. Il club del “Cholo” Simeone è pronto a inserirsi, ma deve prima perfezionare una cessione in attacco (Samuel Lino). A differenza degli spagnoli, l’Inter ha deciso di accelerare su Lookman prima ancora di aver piazzato i suoi esuberi, come Taremi ed Esposito. Il giocatore nigeriano, forte di una presunta promessa ricevuta dall’Atalanta nel 2024 per una cessione a 40 milioni, cercherà di forzare la mano. La Dea, però, smentisce, sostenendo di aver solo stabilito le regole per una cessione al proprio prezzo, preferibilmente all’estero. La distanza economica c’è, ma la partita a scacchi tra le due nerazzurre d’Italia è appena iniziata.