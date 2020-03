Calciomercato Inter: Perisic verso la permanenza al Bayern. Su Nainggolan e Joao Mario…

Calciomercato Inter: non c’è solo Icardi al centro dei pensieri di Marotta. Ecco tutte le singole situazioni dei nerazzurri in prestito

L’Inter presto o tardi dovrà fare il punto della situazione su tutti i giocatori in prestito in giro per il mondo. Non c’è solo Icardi al centro dei pensieri di Marotta e Ausilio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, arrivano notizie confortanti dalla Germania.

Il Bayern sembra essersi deciso a tenere Ivan Perisic e i nerazzurri incasseranno una cifra tra i 15 e i 20 milioni (dopo i 5 per il prestito). Per quanto riguarda Radja Nainggolan, in prestito secco al Cagliari, non è da escludere una sua permanenza in Sardegna (magari nell’affare potrebbe rientrare Nandez o uno sconto per Barella). Senza dimenticare i 18 milioni di Joao Mario (Lokomotiv Mosca) e i 23-24 di Lazaro (Newcastle).