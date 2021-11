Calciomercato Inter: Perisic via? Ecco i nomi sul taccuino di Marotta

Rimane incerto il futuro di Perisic: gli obiettivi per la fascia sinistra di Marotta se il croato dovesse dare l’addio

Rimane in bilico il futuro all’Inter di Ivan Perisic. Il jolly croato è in scadenza di contratto la prossima estate e non ha ancora rinnovato l’accordo con la società nerazzurra.

Marotta non ha sciolto le riserve sul destino di Perisic e intanto sonda diverse piste per rimpiazzare a sinistra in casa di partenza. Come scrive Tuttosport potrebbe ritornare d’attualità la pista Kostic, già nel mirino dell’Inter la scorsa estate inseguito anche dalla Lazio. Oltre all’esterno dell’Eintracht Francoforte, in Germania piace anche Bensebaini del Borussia Monchengladbach, in scadenza anche lui nel 2023.

Inoltre fati puntati su Caio Enrique del Monaco, valutato 15-20 milioni di euro, mentre in Spagna l’interesse è per Alfonso Pedraza che in Serie A viene accostato anche a Napoli e Atalanta.