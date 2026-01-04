Calciomercato Inter, quel giocatore deve lasciare i nerazzurri? La situazione non lascia alcun dubbio - Calcio News 24

Calciomercato Inter, Frattesi potrebbe lasciare la squadra nerazzurra. La situazione attuale

Il futuro di Davide Frattesi, centrocampista dinamico e abile negli inserimenti offensivi, sembra sempre più lontano da Milano, aprendo scenari interessanti nel Calciomercato Inter. Dopo che la pista Juventus si è raffreddata senza offerte concrete, l’attenzione si è spostata improvvisamente verso Istanbul, dove il Galatasaray ha manifestato un forte interesse per il giocatore, trovando una disponibilità da parte dello stesso Frattesi.

Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione tra la Beneamata e il club turco potrebbe concretizzarsi sotto forma di prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, rendendo l’affare più agevole per entrambe le parti. L’ammontare complessivo dell’operazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro, una cifra significativa che testimonia il valore del centrocampista.

Moretto ha commentato: “Inter e Galatasaray sono in trattativa per Davide Frattesi. I due club discutono un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a certe condizioni. Operazione da circa 35 milioni di euro. L’Inter punta ad un obbligo ‘facilmente’ raggiungibile. Le parti ne discuteranno nuovamente a partire dalla prossima settimana. Il Galatasaray offre un contratto importante al calciatore, che apre alla destinazione”.

Nel contesto del Calciomercato Inter, la cessione di Frattesi rappresenterebbe una mossa strategica: libererebbe spazio in rosa e permetterebbe al club di reperire risorse da reinvestire in altri reparti. Al tempo stesso, il giocatore avrebbe la possibilità di giocare con continuità in un campionato competitivo, in un progetto che lo valorizzi e gli consenta di crescere ulteriormente.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Frattesi, con l’Inter pronta a definire i dettagli finali di un affare che, se confermato, segnerà un’importante tappa del mercato estivo dei nerazzurri.