Rinnovo Candreva, Inter al lavoro per blindare l’esterno offensivo: passi in avanti per il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2021, le ultime

Stagione in chiaroscuro per Antonio Candreva. L’esterno offensivo dell’Inter ha alternato ottime prove con prestazioni non sufficienti, non riuscendo inoltre ad andare a segno: solo otto assist in 37 presenze tra Serie A e Coppa Italia, ma nonostante ciò la dirigenza nerazzurra ha intenzione di puntare ancora sul classe 1987. Rinnovo Candreva, ecco le ultime…

Arrivato nell’estate 2016 per 22 milioni di euro dalla Lazio, l’Inter vuole blindare Antonio Candreva con il rinnovo: come riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha avviato i contatti con l’entourage dell’esterno offensivo. Non si conoscono i dettagli sul lato economico, ma c’è da registrare la fiducia che filtra da casa Biscione: l’obiettivo è di prolungare il contratto fino al 30 giugno 2021.