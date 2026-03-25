Calciomercato Inter, difesa verso una rivoluzione totale: l’analisi completa ruolo per ruolo in vista dell’estate

Calciomercato Inter, difesa da rifondare: la mappa completa delle situazioni individuali e delle mosse previste sul mercato

Il futuro della difesa dell’Inter si presenta come un vero cantiere aperto. Mentre la squadra di Cristian Chivu viaggia spedita verso lo scudetto con 69 punti, la proprietà Oaktree e la dirigenza stanno già pianificando una profonda rivoluzione per l’estate 2026. Secondo Tuttosport, nessuno dei cinque centrali attualmente in rosa può considerarsi certo della permanenza: tra riscatti, età avanzata e possibili plusvalenze, ogni scenario resta sul tavolo.

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L’unico punto fermo sembra essere Manuel Akanji, destinato al riscatto dal Manchester City per 15 milioni, indipendentemente dalle clausole legate al titolo. Situazione opposta per i veterani Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, ormai ai margini del nuovo assetto tattico: le loro possibilità di restare sono prossime allo zero e si fanno strada ipotesi di un ritorno in patria o di un trasferimento all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, già interessato a gennaio. Più delicate e strategiche le posizioni dei due braccetti titolari, Yann Bisseck e Alessandro Bastoni. Il tedesco è vicino al rinnovo fino al 2030, con una valutazione che ha superato i 35 milioni.

Il nodo più complesso riguarda proprio Bastoni. Le tensioni seguite al post-Juventus e il forte interesse del Barcellona hanno riaperto scenari inattesi: un’offerta tra i 60 e i 70 milioni verrebbe presa seriamente in considerazione da Oaktree. Una sua eventuale cessione potrebbe addirittura spingere Chivu a un cambio strutturale, con il passaggio definitivo alla difesa a quattro e una revisione profonda delle strategie di mercato per adattare la rosa al suo ideale 3-4-2-1.