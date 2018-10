Herrera colpo a zero: Inter e Roma preparano l’assalto

Giungono conferme, Hector Herrera può sbarcare in Italia: il centrocampista messicano è al centro dei desideri di Inter e Roma

Protagonista al Mondiale con la maglia del Messico e cardine del Porto di Coincecao, Hector Herrera potrebbe dare l’addio ai Dragoes a fine stagione. Il centrocampista è in scadenza di contratto e non è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento: i top club europei pronti ad approfittarne…

Vi abbiamo parlato dell’ipotesi Arsenal, ma il mediano è finito nel mirino di due italiane: Inter e Roma stanno monitorando la situazione e sono pronte a lanciare l’assalto per assicurarsi le prestazioni del numero 8 biancazzurro, sottolinea La Gazzetta dello Sport.