Inter, occhio ad Herrera: l’Arsenal piomba sul messicano

Calciomercato Inter: l’Arsenal torna forte su Hector Herrera per gennaio, nerazzurri avvisati

Dopo Asamoah e de Vrij, Ausilio continua a guardare al mercato dei parametri zero, questa volta per rinforzare il centrocampo dell’Inter, dove il direttore sportivo vuole aggiungere caratteristiche differenti rispetto a quelle attuali. Per questo motivo i riflettori sono accesi su Héctor Herrera, centrocampista messicano del Porto in scadenza di contratto nel giugno del 2019. Tuttavia, come riporta il quotidiano portoghese “A Bola” sul messicano c’è anche la concorrenza dell’Arsenal.

In scadenza di contratto con il club lusitano, Herrera potrà firmare un pre-accordo con i Gunners già a gennaio, con i londinesi convinti di poterlo trasformare nel perfetto sostituto del probabile partente Aaron Ramsey. Se i nerazzurri non vorranno privarsi di un nuovo possibile colpo a zero, dovranno rilanciare durante la finestra di gennaio.