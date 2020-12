Calciomercato Inter, si pensa a Zaccagni: sul piatto due contropartite

L’Inter guarda con molto interesse a Mattia Zaccagni: il fantasista del Verona sta disputando una stagione da applausi. Ecco l’offerta

L’Inter guarda anche al mercato italiano per rinforzare la squadra per la stagione in corso e in vista della prossima. I nerazzurri osservano con molta attenzione Mattia Zaccagni.

Secondo quanto riportato da L’Arena l’Inter potrebbe lasciare definitivamente a Verona Dimarco e Salcedo, già in prestito agli scaligeri. Mercato comunque bloccato e legato alle cessioni, come fa sapere Sky Sport.