D’Ambrosio, sondaggio del Napoli: no dell’Inter

Calciomercato Napoli, sondaggio con l’agente di Danilo D’Ambrosio per valutare i margini di trattativa: no secco dell’Inter

Napoli al lavoro sul mercato per consegnare a mister Carlo Ancelotti rinforzi di valore. Il tecnico ha chiesto alla dirigenza un terzino destro, un’alternativa di qualità a Elseid Hysaj. Sono diversi i nomi che circolano, da Sabaly a Darmian, ma l’ultima tentazione è Danilo D’Ambrosio.

Secondo quanto riportano i colleghi de Il Mattino, la dirigenza partenopea ha effettuato un sondaggio per il terzino dell’Inter: contatti con l’agente Vincenzo Pisacane per valutare i margini di una possibile trattative. Niente da fare però: il Biscione non prende in considerazione la possibile cessione del laterale campano.