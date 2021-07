Calciomercato Inter: spunta un’altra pretendente per Lautaro Martinez. I dettagli

Inter, dopo l’Atletico Madrid spunta un’altra pretendente per Lautaro. Un club inglese è pronto a formulare l’offerta

Appare ancora incerto il futuro di Lautaro Martinez. Se per il compagno di reparto Lukaku non sembrano esserci dubbi, per l’argentino si fanno sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero lontano dall’Inter.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, dopo l’Atletico Madrid anche l’Arsenal sarebbe piombato sul Toro, con Arteta pronto ad avanzare una prima offerta per l’attaccante. Non sarà facile strapparlo all’Inter, che continua a lavorare per prolungare il suo contratto.