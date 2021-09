Calciomercato Inter: su Onana spunta una big spagnola. Le ultime

Concorrenza dalla Spagna per Onana, in scadenza con l’Ajax: il Barcellona sarebbe interessato al portiere camerunense

Il Barcellona sulla strada dell’Inter per André Onana. Stando a Sky Sport, il club blaugrana vorrebbe riprendersi il portiere camerunense, cresciuto proprio nel vivaio della Masia.

Onana è in scadenza con l’Ajax a giugno e l’Inter sta lavorando alacremente per portarlo a Milano la prossima estate a parametro zero. Ma occhio adesso al pressing del Barça che starebbe seguendo da vicino la situazione dell’estremo difensore.