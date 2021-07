Calciomercato Inter, svolta Bellerin: ha chiesto la cessione all’Arsenal

L’esterno spagnolo Hector Bellerin ha chiesto la cessione all’Arsenal: si fa sempre più concreta l’ipotesi Inter

Bellerin-Inter, aumenta l’ottimismo. Il difensore spagnolo negli scorsi giorni è andato in sede all’Arsenal e ha chiesto la cessione.

Come riporta Gianluca Di Marzio la sua volontà è quella di lasciare il club per vestire la maglia dell’Inter: il nerazzurro è la sua priorità per una questione di progetto tecnico e fascino. Da sistemare però ancora la questione formula: l’Arsenal ha aperto a un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, mentre l’Inter al momento non vorrebbe condizioni ma solo un prestito con diritto di riscatto.