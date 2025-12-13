Calciomercato Inter, stravolgimento di fronte in vista di gennaio. Marotta ha deciso di puntare su quel giocatore

Calciomercato Inter, Noah Atubolu il portiere del futuro. Vicario allontanato dalle scelte della proprietà. La situazione

Il Calciomercato Inter entra in una fase cruciale per quanto riguarda la scelta del portiere del futuro. Con Yann Sommer che si avvicina alla parte finale della sua esperienza in nerazzurro, la dirigenza di Viale della Liberazione ha avviato un’attenta riflessione per individuare un profilo in grado di raccoglierne l’eredità e garantire stabilità tra i pali per le prossime stagioni. La volontà è chiara: puntare su un estremo difensore giovane, affidabile e con ampi margini di crescita.

Negli ultimi mesi il nome di Guglielmo Vicario è stato spesso accostato all’Inter, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa pista si sarebbe progressivamente raffreddata. Il portiere del Tottenham rappresenta infatti una sorta di rimpianto per il Calciomercato Inter: nell’estate del 2023 era stato molto vicino ai nerazzurri, prima che il mancato incastro con la cessione di Onana spianasse la strada agli Spurs. Oggi, però, le condizioni sono cambiate.

A frenare l’operazione Vicario sarebbero soprattutto i parametri imposti dalla proprietà Oaktree. A 29 anni e con una valutazione compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, l’investimento non risponde ai criteri di sostenibilità e valorizzazione su cui il fondo americano vuole costruire il nuovo ciclo dell’Inter. Il Calciomercato Inter guarda quindi altrove.

In pole position c’è Noah Atubolu, portiere classe 2002 del Friburgo. Il tedesco di origini nigeriane incarna perfettamente l’identikit tracciato dalla proprietà: giovane, già protagonista in Bundesliga e con esperienza nel giro della nazionale maggiore. Atubolu è considerato un profilo di livello superiore rispetto ad altre opzioni seguite, come Caprile o Suzuki.

A rendere l’operazione particolarmente interessante è la clausola rescissoria presente nel suo contratto, fissata tra i 15 e i 16 milioni di euro. Un’occasione che il Calciomercato Inter valuta con grande attenzione, anche se la concorrenza non manca: sulle tracce del portiere ci sarebbero diversi club europei, Milan compreso. Per questo motivo, Marotta potrebbe decidere di accelerare i tempi.