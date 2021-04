Calciomercato Inter: occhi puntati sull’Everton. Ecco chi interessa

L’Inter starebbe tenendo sott’occhio un calciatore dell’Everton: ecco le ultime sulle mosse di mercato in casa nerazzurra

L’Inter sembra aver compiuto il passo decisivo per la conquista del suo diciannovesimo Scudetto: i nerazzurri sono a + 8 sul Milan, secondo in classifica.

Come riportato dal Sun, i nerazzurri iniziano anche a lavorare sul mercato e secondo il quotidiano inglese ci sarebbero i primi movimenti per Yerry Mina dell’Everton. Concorrenza italiana per il colombiano perchè anche la Fiorentina sarebbe interessata e potrebbe offrire la certezza di un posto da titolare.