Calciomercato Inter, spunta Youssef Ait Bennasser per il centrocampo: scout nerazzurri allo Stade Louis II per Monaco-Nimes

Nel corso della sessione di mercato estivo l’Inter ha deciso di non intervenire a centrocampo, uno slot che potrebbe essere riempito nella sessione di riparazione. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra, con il sogno Luka Modric ormai svanito, e spunta un profilo dalla Francia che stuzzica particolarmente gli scout del Biscione: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, è Youssef Ait Bennasser il nome nuovo per i nerazzurri…

Rientrati in estate dal prestito al Caen, il centrocampista marocchino è stato accostato a numerosi club nell’ultima sessione di mercato, tra cui la Sampdoria, ma la dirigenza del Monaco ha deciso di trattenerlo almeno fino a gennaio. E la scelta è stata premiata: Leo Jardim ha deciso di puntare su di lui nelle ultime uscite e il classe 1996 di Toul sta ripagando la fiducia con prestazioni di altissimo livello. Performance che non sono passate inosservato all’Inter: sabato erano presenti allo Stade Louis II per Monaco-Nimes gli osservatori nerazzurri. E la relazione stilata è più che positiva: Piero Ausilio ci pensa, dopo Keita potrebbe essere imbastito un altro affare con i biancorossi…