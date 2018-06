Calciomercato Inter, è tutto da scrivere il futuro di Yuto Nagatomo: il laterale giapponese è finito nel mirino del Betis Siviglia, le ultime

Ceduto al Galatasaray a gennaio a titolo temporaneo, Yuto Nagatomo potrebbe lasciare definitivamente l’Inter nel corso delle prossime settimane. Il laterale difensivo si è trovato bene in Turchia, con il club di Super Lig al lavoro per il suo riscatto: c’è ancora distanza tra domanda ed offerta, una forbice di 1,5 milioni che i giallorossi vogliono limare.

Ma attenzione alla concorrenza: secondo quanto riporta la stampa turca, sul calciatore c’è anche il Betis Siviglia. Il club di Liga ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro per il cartellino dell’ex Cesena, 1 milione in più rispetto al Galatasaray. Il calciatore ha già comunicato la sua intenzione di restare in Turchia, ma attenzione alla tentazione sivigliana…