Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Calciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime

Published

4 ore ago

on

By

Bernardo Silva

Calciomercato Juve: Comolli ci prova, Elkann punta al grande colpo. Tutti gli aggiornamenti sui bianconeri

La Juventus avvia un nuovo ciclo ambizioso e pone il rinnovo di Kenan Yildiz come pilastro del progetto voluto dalla proprietà Elkann. A chiarire la direzione societaria è stato Damien Comolli, che ha sintetizzato l’obiettivo con parole nette: «Vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita. Yildiz è una stella del calcio. Il rinnovo di Kenan è il primo passo di un percorso, non sarà l’unico».

Stabilità e fiducia tecnica

Il rinnovo del giovane talento invia un segnale di stabilità alla piazza e trova riscontro anche sul fronte tecnico. Luciano Spalletti, pur con il contratto in scadenza a giugno, ha già tracciato la linea per il futuro: «Una delle migliori qualità di un allenatore è quella di farsi comprare i calciatori. Servono giocatori forti, con personalità e di livello. Gente da Juve, da obiettivi importanti. Dovessi essere io l’allenatore anche il prossimo anno, si lavorerebbe con la società per fare cose importanti, non investimenti inutili».

Mercato e ambizioni internazionali

Con la conferma di Yildiz, la dirigenza alza l’asticella delle trattative: l’obiettivo è attrarre profili di caratura internazionale in grado di accelerare il ritorno ai vertici europei. La strategia punta su acquisti mirati e di qualità, coerenti con la filosofia espressa dallo staff tecnico.

Il sogno Bernardo Silva

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome che più affascina la Continassa è Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City. Il portoghese rappresenterebbe il salto di qualità definitivo per la rosa; i contatti sono già stati avviati, anche se il giocatore ha rimandato ogni decisione a marzo.

Prospettive

Il rinnovo di Yildiz segna l’inizio di una fase progettuale chiara: consolidare i giovani di talento e affiancarli a innesti di esperienza internazionale per tornare a competere ai massimi livelli. La combinazione tra visione societaria e richieste tecniche sembra orientata a operazioni mirate e sostenibili, con l’obiettivo di riportare la Juventus dove la sua storia e i suoi tifosi la attendono.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero59 minuti ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto20 ore ago

Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...
Change privacy settings
×