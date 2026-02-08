Calciomercato
Calciomercato Juve: il colpo che Elkann sogna, Comolli spinge per Torino! Le ultimissime
Calciomercato Juve: Comolli ci prova, Elkann punta al grande colpo. Tutti gli aggiornamenti sui bianconeri
La Juventus avvia un nuovo ciclo ambizioso e pone il rinnovo di Kenan Yildiz come pilastro del progetto voluto dalla proprietà Elkann. A chiarire la direzione societaria è stato Damien Comolli, che ha sintetizzato l’obiettivo con parole nette: «Vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita. Yildiz è una stella del calcio. Il rinnovo di Kenan è il primo passo di un percorso, non sarà l’unico».
Stabilità e fiducia tecnica
Il rinnovo del giovane talento invia un segnale di stabilità alla piazza e trova riscontro anche sul fronte tecnico. Luciano Spalletti, pur con il contratto in scadenza a giugno, ha già tracciato la linea per il futuro: «Una delle migliori qualità di un allenatore è quella di farsi comprare i calciatori. Servono giocatori forti, con personalità e di livello. Gente da Juve, da obiettivi importanti. Dovessi essere io l’allenatore anche il prossimo anno, si lavorerebbe con la società per fare cose importanti, non investimenti inutili».
Mercato e ambizioni internazionali
Con la conferma di Yildiz, la dirigenza alza l’asticella delle trattative: l’obiettivo è attrarre profili di caratura internazionale in grado di accelerare il ritorno ai vertici europei. La strategia punta su acquisti mirati e di qualità, coerenti con la filosofia espressa dallo staff tecnico.
Il sogno Bernardo Silva
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome che più affascina la Continassa è Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City. Il portoghese rappresenterebbe il salto di qualità definitivo per la rosa; i contatti sono già stati avviati, anche se il giocatore ha rimandato ogni decisione a marzo.
Prospettive
Il rinnovo di Yildiz segna l’inizio di una fase progettuale chiara: consolidare i giovani di talento e affiancarli a innesti di esperienza internazionale per tornare a competere ai massimi livelli. La combinazione tra visione societaria e richieste tecniche sembra orientata a operazioni mirate e sostenibili, con l’obiettivo di riportare la Juventus dove la sua storia e i suoi tifosi la attendono.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO
Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...