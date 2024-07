Calciomercato Juve, l'agente SVELA su Bonaventura: «Lui VOLEVA ANDARE, ma la Fiorentina...»

Calciomercato Juve, Enzo Raiola, agente di Giacomo Bonaventura, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’interesse bianconero

Intervenuto a Radio Sportiva, Enzo Raiola, agente di Giacomo Bonaventura, ha confermato che a gennaio il suo assisto poteva passare alla Juve.

«Su Jack dico che dalla Fiorentina ci aspettavamo tutt’altro, dopo l’appuntamento fatto a gennaio in cui ci sono state piccole problematiche con il compianto Joe Barone. Dopo ci siamo però riappacificati e pensavo che questo portasse a un rapporto continuativo, ma la direzione tecnica non era molto convinta. E io, un giocatore come lui, se non ho la convinzione anche dello 0,01%, penso che debba trovare un’altra strada e affidarsi a un’altra società. Non è rispettoso nei suoi confronti metterlo in discussione dopo la sua carriera e dopo l’ultima stagione che ha fatto. Juve? Erano vicini, ma la Fiorentina poi rifiutò».