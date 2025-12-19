Calciomercato Juve, Brozovic decide il suo futuro? I bianconeri provano il pressing sul centrocampista

Calciomercato Juve: Brozovic decide il suo futuro, la posizione dei bianconeri

Il futuro di Marcelo Brozovic torna al centro delle voci di mercato e potrebbe intrecciarsi, almeno a livello di suggestione, con il Calciomercato Juve. L’esperienza del centrocampista croato in Saudi Pro League sembra infatti avviata verso la conclusione: Brozovic avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con l’Al Nassr, in scadenza nel giugno 2026, rinunciando così alle ricchissime offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il giocatore avrebbe già comunicato al club la volontà di chiudere il proprio ciclo in Medio Oriente per tentare un ultimo ritorno nel calcio europeo. Una scelta dettata non solo da motivi sportivi, ma anche dal desiderio di confrontarsi nuovamente con campionati più competitivi.

Obiettivo Europa e nuova sfida

Dopo aver accumulato ingaggi importanti, Brozovic sente di avere ancora molto da dare sul piano tecnico. A 33 anni, il croato si considera integro fisicamente e pronto a guidare il centrocampo con la sua consueta visione di gioco, l’intelligenza tattica e una capacità di corsa che lo hanno reso uno dei migliori interpreti del ruolo negli ultimi anni.

Questa decisione ha inevitabilmente riacceso l’attenzione del Calciomercato Juve, soprattutto per il legame tra Brozovic e Luciano Spalletti. L’attuale tecnico bianconero fu decisivo nella trasformazione del croato ai tempi dell’Inter, reinventandolo davanti alla difesa e valorizzandone al massimo le qualità. Un rapporto professionale solido che alimenta le voci su un possibile ricongiungimento a Torino.

La strategia del Calciomercato Juve

Nonostante la suggestione, la Juventus sembra avere idee diverse. La dirigenza bianconera, almeno per ora, è orientata verso profili più giovani e sostenibili dal punto di vista economico, in linea con il nuovo corso societario. Per la sessione di mercato, il club starebbe valutando alternative con ingaggi più contenuti e maggiore prospettiva futura.

La pista Brozovic-Juve resta quindi sullo sfondo del Calciomercato Juve: affascinante, ma priva al momento di conferme concrete su una vera trattativa.