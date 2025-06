Calciomercato Juve, decisione presa sul riscatto di Conceicao: arriva la comunicazione al Porto

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con il possibile riscatto di Francisco Conceicao dal Porto. Tutti i dettagli

La Juve piazza un colpo di grande prospettiva per la stagione 2025/26: secondo quanto riportato da Record, i bianconeri avrebbero deciso di pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro per confermare Francisco Conceicao, esterno offensivo portoghese classe 2002 dal Porto. Il club agirà entro la finestra valida tra il 15 giugno e il 15 luglio, evitando così l’aumento della clausola a 45 milioni. A Torino ritroverà un progetto tecnico ambizioso e un contratto da cinque anni con uno stipendio netto di 6 milioni di euro a stagione, ben superiore al milione che percepiva in Portogallo.

La Juventus non ha nemmeno chiesto lo sconto per i 10 milioni spesi per il prestito nel 2024/25 (7 milioni fissi e 3 di bonus), a conferma della forte convinzione nel talento del figlio di Sergio Conceicao. L’esterno ha rifiutato proposte importanti, anche dall’Arabia Saudita, pur di vestire la maglia della Vecchia Signora. Inoltre, come da accordi con il Porto, il giocatore riceverà il 20% della cifra versata dalla Juve. Un investimento importante, ma strategico, che testimonia la volontà del club torinese di puntare forte su giovani di qualità internazionale.