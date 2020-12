Calciomercato Juve: da Scamacca a Giroud, ecco i nomi per l’attacco

La Juve proverà a rafforzare il reparto avanzato nel mercato di gennaio: ecco tutti i nomi di Paratici

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sui movimenti in entrata a gennaio sul fronte attaccanti per la Juve. Fernando Llorente e Olivier Giroud sono i nomi più chiacchierati di questi giorni.

L’attaccante spagnolo conosce bene l’ambiente bianconero, e il suo arrivo avrebbe meno impatto sui conti societari. Discorso diverso per Giroud, che alla Juve non avrebbe il ruolo primario a cui il francese ambisce. Nei colloqui col Napoli c’è sempre da monitorare il fronte Milik, per cui De Laurentiis chiede 15-18 milioni di euro.

Sempre secondo La Rosea, Paratici ci ha abituato molte volte alle sorprese, e questa volta potrebbe arrivare dall’Italia. Da tenere in considerazione, infatti, anche il nome di Leonardo Pavoletti: il Cagliari non ha ricevuto ancora nessuna offerta, ma un ragionamento della Juve su di lui c’è stato. Complesso, invece, arrivare a Gianluca Scamacca.