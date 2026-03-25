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Calciomercato Juve, pista Diogo Costa in stand-by: valutazione troppo alta e trattativa bloccata. Ecco cosa filtra

Published

1 ora ago

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diogo costa portogallo

Calciomercato Juve, idea Diogo Costa per la porta: il Porto chiede 50 milioni e l’affare si complica. Le ultime notizie

La Juventus ha iniziato a programmare il futuro tra i pali e uno dei nomi più seguiti è quello di Diogo Costa. Come riportato da Fussballdaten, il portiere del Porto è considerato un profilo ideale per il nuovo ciclo bianconero, grazie alla sua affidabilità e al ruolo centrale ricoperto nel club portoghese. L’interesse è concreto, ma la trattativa appare tutt’altro che semplice.

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A frenare la Juventus è soprattutto la valutazione del Porto, che non intende scendere sotto i 50 milioni di euro per il suo numero uno. Una cifra importante, che rende complicato anche solo avviare un dialogo formale. In queste condizioni, la dirigenza bianconera non sembra intenzionata a muoversi senza margini di trattativa più favorevoli.

La possibile chiave per sbloccare l’operazione è Jorge Mendes, agente del giocatore, che potrebbe mediare tra le parti per ridurre le richieste del club lusitano e rendere l’affare sostenibile. La Juve osserva e attende: Diogo Costa resta un obiettivo di alto profilo, ma solo un intervento decisivo del suo entourage potrebbe avvicinare il portiere a Torino in vista della prossima stagione.

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