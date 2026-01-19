Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissime

Calciomercato Juve, sfida totale al Napoli. Se Mateta resta un rebus, il marocchino diventa l’obiettivo prioritario. I dettagli

Il mercato invernale 2026 entra nel vivo con un duello tutto italiano per Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino del Fenerbahçe è finito al centro delle attenzioni di Juventus e Napoli, entrambe pronte a contenderselo per riportarlo in un campionato di primo livello dopo l’esperienza in Turchia. A rilanciare l’interesse dei due club è Sky Sport.

Con la fine della Coppa d’Africa e l’eliminazione del Marocco, i tempi sono maturi per un’accelerata concreta. Juventus e Napoli hanno atteso la conclusione del torneo per verificare le condizioni del giocatore e ora stanno lavorando sulla formula del prestito, ritenuta ideale per affrontare le rispettive urgenze offensive senza investimenti immediati troppo pesanti. In casa bianconera, En-Nesyri rappresenta l’alternativa principale a Mateta: la trattativa con il Crystal Palace è complicata da commissioni elevate e da una valutazione superiore ai 40 milioni, motivo per cui la dirigenza sta intensificando i contatti per il marocchino.

Il Napoli, dal canto suo, si era mosso in anticipo individuando in En-Nesyri il profilo perfetto per colmare le assenze nel reparto avanzato. Conte ne apprezza fisicità, gioco aereo e disponibilità al sacrificio, qualità che si integrerebbero bene nel suo sistema. Le prossime ore si preannunciano decisive: la Juventus sembra pronta a tentare il sorpasso, sfruttando lo stallo su Mateta per provare a chiudere un’operazione che potrebbe garantire peso offensivo e gol nella corsa scudetto.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

