Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissime

23 minuti ago

En Nesyri

Calciomercato Juve, sfida totale al Napoli. Se Mateta resta un rebus, il marocchino diventa l’obiettivo prioritario. I dettagli

Il mercato invernale 2026 entra nel vivo con un duello tutto italiano per Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino del Fenerbahçe è finito al centro delle attenzioni di Juventus e Napoli, entrambe pronte a contenderselo per riportarlo in un campionato di primo livello dopo l’esperienza in Turchia. A rilanciare l’interesse dei due club è Sky Sport.

Con la fine della Coppa d’Africa e l’eliminazione del Marocco, i tempi sono maturi per un’accelerata concreta. Juventus e Napoli hanno atteso la conclusione del torneo per verificare le condizioni del giocatore e ora stanno lavorando sulla formula del prestito, ritenuta ideale per affrontare le rispettive urgenze offensive senza investimenti immediati troppo pesanti. In casa bianconera, En-Nesyri rappresenta l’alternativa principale a Mateta: la trattativa con il Crystal Palace è complicata da commissioni elevate e da una valutazione superiore ai 40 milioni, motivo per cui la dirigenza sta intensificando i contatti per il marocchino.

Il Napoli, dal canto suo, si era mosso in anticipo individuando in En-Nesyri il profilo perfetto per colmare le assenze nel reparto avanzato. Conte ne apprezza fisicità, gioco aereo e disponibilità al sacrificio, qualità che si integrerebbero bene nel suo sistema. Le prossime ore si preannunciano decisive: la Juventus sembra pronta a tentare il sorpasso, sfruttando lo stallo su Mateta per provare a chiudere un’operazione che potrebbe garantire peso offensivo e gol nella corsa scudetto.

