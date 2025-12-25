Calciomercato Juve, in difesa torna un vecchio pupillo della dirigenza bianconera! Dalla Premier ipotesi Senesi per l’estate 2026: tutti i dettagli

Calciomercato Juve, in difesa torna un vecchio pupillo della dirigenza bianconera! Dalla Premier ipotesi Senesi per l’estate 2026

La strategia di mercato della Juventus resta sempre attenta alle opportunità che arrivano dal panorama internazionale, soprattutto quando si tratta di profili di qualità con una situazione contrattuale favorevole. In vista della prossima stagione, i radar della dirigenza bianconera si sono orientati verso la Premier League, dove è stato individuato un possibile rinforzo per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Damien Comolli è quello di Marcos Senesi, difensore centrale argentino in forza al Bournemouth e in scadenza di contratto.

L’interesse della Juventus per Senesi non nasce per caso, ma risponde a esigenze tattiche ben precise. Il classe 1997 è un centrale mancino, profilo sempre più raro e ricercato nel calcio moderno, capace di abbinare fisicità, senso della posizione e qualità tecniche nella costruzione dal basso. La sua abilità nell’impostare l’azione con pulizia e personalità rappresenta un aspetto particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti, tecnico che predilige difensori coinvolti attivamente nella manovra e a proprio agio con il pallone tra i piedi.

L’esperienza accumulata in Premier League, uno dei campionati più intensi e competitivi al mondo, ha contribuito a rendere Senesi un difensore affidabile anche sotto il profilo della marcatura e del gioco aereo. A questo va aggiunto il percorso di crescita vissuto in precedenza con il Feyenoord, dove l’argentino si era già messo in luce a livello europeo, dimostrando solidità e maturità nonostante la giovane età.

La concorrenza, però, è tutt’altro che marginale. La prospettiva di ingaggiare un centrale di questo livello a parametro zero ha acceso l’interesse di diversi club, sia in Inghilterra sia nella Liga spagnola. Per questo motivo la Juventus dovrà muoversi con tempismo e decisione, cercando di convincere l’entourage del giocatore con un progetto tecnico chiaro e ambizioso. L’idea è quella di offrirgli un ruolo centrale nel nuovo ciclo targato Spalletti, in una difesa che necessita di interpreti di caratura internazionale per tornare a essere un punto di forza assoluto.