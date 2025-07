Calciomercato Juve: Kolo Muani sempre più vicino, Comolli su questa formula! Le ultime

Calciomercato Juve: Kolo Muani sempre più vicino, Comolli su questa formula! Le ultimissime in casa bianconera

Il mercato estivo della Juventus entra nel vivo. Dopo l’acquisto di Jonathan David, attaccante canadese proveniente dal Lille, il club bianconero è a un passo dal concludere un nuovo colpo offensivo: Randal Kolo Muani, centravanti francese classe ’98 attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain. Il tecnico Igor Tudor, ex difensore croato e oggi alla guida della Juve, spinge con decisione per riportare Muani a Torino, dove ha già militato in prestito mostrando ottime qualità nel modulo bianconero.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore generale della Juventus Damien Comolli è impegnato nel trattare con il PSG per ottenere condizioni favorevoli. L’obiettivo è un prestito con diritto di riscatto, evitando vincoli onerosi che potrebbero compromettere l’equilibrio finanziario del club. Dopo la conclusione del Mondiale per Club, il futuro del giocatore sarà deciso a Parigi, ma lunedì 14 luglio potrebbe rivelarsi decisivo per la chiusura dell’affare.

L’attaccante ideale per Tudor

Nonostante l’arrivo di David, Tudor punta con fermezza sulla conferma di Kolo Muani. L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte si è distinto per la sua capacità di attaccare gli spazi, il dinamismo e l’intesa con i compagni di reparto. Le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con l’idea di calcio del tecnico, che mira a costruire un attacco equilibrato in vista della stagione 2025-2026.

La situazione di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo in cerca di una soluzione definitiva per il suo futuro, aggiunge ulteriore urgenza alla trattativa. Kolo Muani rappresenta una garanzia tecnica e tattica per Tudor, e già a gennaio la Juve aveva investito un milione di euro per assicurarselo in prestito, coprendo il suo ingaggio fino a giugno.

Comolli continua a negoziare per evitare un obbligo di riscatto, cercando una formula che soddisfi entrambe le parti. Un prestito oneroso potrebbe essere la chiave per convincere il PSG e permettere alla Juve di mantenere Muani in rosa per la nuova stagione.