Juve, Kolo Muani resta per il Mondiale per club? La scelta di cuore dell’attaccante! Si lavora per l’accordo con il Psg

Importanti sviluppi sul fronte calciomercato Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società bianconera è a un passo dal raggiungere un nuovo accordo con il PSG per il prolungamento del prestito di Randal Kolo Muani almeno fino al prossimo Mondiale per Club. L’attaccante francese, nonostante diverse voci sul suo futuro, ha deciso di restare a Torino, pronto a mettersi a disposizione del nuovo tecnico Igor Tudor una volta concluso il ritiro con la Nazionale francese.

L’operazione sembra destinata a concretizzarsi nelle prossime settimane, con la Juventus intenzionata a confermare Kolo Muani come punto fermo del reparto offensivo. Una scelta dettata non solo dal valore tecnico del giocatore, ma anche dalla volontà del club di avere una rosa già competitiva in vista della partecipazione al prestigioso FIFA Club World Cup 2025.

Dal punto di vista economico, si possono ipotizzare costi simili a quelli sostenuti nella stagione appena conclusa: circa 18 milioni di euro lordi per l’ingaggio e 7 milioni tra il costo del prestito e gli oneri accessori. Un investimento significativo, ma ritenuto sostenibile e strategico per il progetto sportivo del club.

L’eventuale conferma di Kolo Muani rappresenterebbe un segnale forte da parte della dirigenza juventina, che punta a costruire una squadra solida e competitiva a livello europeo. Il francese, autore di buone prestazioni e con ancora margini di crescita, è considerato il profilo ideale per integrarsi nel sistema di gioco di Tudor.

In attesa dell’ufficialità, l’accordo tra Juventus e PSG per Randal Kolo Muani sembra ormai definito. Un’operazione che potrebbe dare continuità al lavoro iniziato e lanciare segnali importanti in ottica calciomercato estivo.