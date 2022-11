Calciomercato Juve: le opzioni per il post Cuadrado

Calciomercato Juve, i bianconeri al lavoro per trovare il sostituto di Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno

La Juve è al lavoro per cercare il sostituto di Juan Cuadrado sulla fascia destra. Il colombiano infatti andrà in scadenza di contratto a giugno e i bianconeri potrebbero decidere di lasciarlo partire a parametro zero.

Gli obiettivi della dirigenza juventina, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono vari: da Malo Gusto del Lione, che però ha un cartellino elevato, fino ad arrivare al possibile ritorno di Andrea Cambiaso. Nel mezzo alternative come Holm dello Spezia, il 18enne Ivan Fresnada e Odriozola.

