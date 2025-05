Calciomercato Juve, spunta Luis Enrique: lanciata la sfida all’Inter! Contatti in tempi recenti. Tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato estivo si scalda e tra i nomi seguiti dalla Juventus spunta quello di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 di proprietà dell’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, anche i bianconeri avrebbero messo nel mirino il talento verdeoro, già da tempo seguito con grande interesse dall’Inter.

I nerazzurri sembrano in vantaggio nella corsa al giocatore: l’accordo con l’entourage di Luis Henrique sarebbe già stato trovato. Tuttavia, la dirigenza dell’Inter fatica a raggiungere l’intesa economica con il Marsiglia, che non intende fare sconti per uno dei suoi giovani più promettenti. Proprio questa fase di stallo potrebbe aprire la porta a un possibile inserimento della Juventus, che sta cercando rinforzi sugli esterni in vista di una probabile cessione di Andrea Cambiaso.

Luis Henrique rappresenta un profilo ideale per il nuovo progetto tattico di Antonio Conte, tecnico vicino alla panchina bianconera. Velocità, tecnica e capacità di saltare l’uomo fanno del brasiliano un elemento perfetto per gli schemi offensivi basati su esterni dinamici e creativi.

Negli ultimi giorni, secondo indiscrezioni, ci sarebbero già stati dei contatti tra la Juventus e l’entourage del giocatore. L’interesse è concreto, e la Vecchia Signora potrebbe presto affondare il colpo, soprattutto se l’Inter dovesse rallentare ulteriormente la trattativa.

La sfida tra Juventus e Inter per Luis Henrique potrebbe essere uno dei duelli più interessanti del prossimo mercato. Un nome da seguire con attenzione, anche in ottica futura, per una Serie A che continua a puntare su giovani talenti internazionali.