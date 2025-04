Calciomercato Juve, ufficiale il rinnovo di Milik: il comunicato e la durata

Il comunicato ufficiale della Juve sul rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik, attaccante polacco che continua la sua avventura in bianconero

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Juve ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik fino al 30 giugno del 2027. Una decisione a sorpresa per il club bianconero, visto che l’attaccante polacco non è mai sceso in campo in questa stagione.

COMUNICATO JUVE – «Juventus comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Arkadiusz Milik fino al 30 giugno 2027».