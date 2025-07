Calciomercato Juve: Miretti nel mirino del Napoli, trattativa in corso con i bianconeri ma non concederanno sconti a nessuno

Fabio Miretti, giovane centrocampista italiano classe 2003 cresciuto nel vivaio della Juventus, è tornato a Torino dopo una stagione in prestito al Genoa, dove ha collezionato prestazioni solide e si è distinto per visione di gioco e intelligenza tattica. Il suo nome è ora uno dei più chiacchierati del mercato estivo, con il Napoli fortemente interessato ad aggiungerlo alla propria rosa.

Napoli alla ricerca di rinforzi in mediana

Il club partenopeo, alla guida del nuovo allenatore Antonio Conte, è a caccia di innesti per rafforzare il centrocampo in vista della stagione 2025-2026. Miretti, che ha accumulato esperienza in Serie A e ha mostrato grande maturità con il Grifone, rappresenta un profilo ideale per il progetto azzurro, orientato a valorizzare talenti italiani con prospettiva internazionale.

La Juventus apre alla cessione: servono almeno 20 milioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe disposta a valutare la cessione del giocatore, ma soltanto davanti a un’offerta significativa. La richiesta si aggira tra i 20 e i 30 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un calciatore dalle ottime doti tecniche e con ampio margine di crescita. Miretti, che ha anche fatto parte della Nazionale Under 21, gode della stima della dirigenza juventina, ma potrebbe lasciare il club se la proposta del Napoli rispecchierà le attese.

Trattativa in fase di studio: decisivi i prossimi giorni

La situazione resta fluida. Il Napoli sta monitorando da vicino l’evolversi della trattativa e potrebbe presentare un’offerta ufficiale già nelle prossime ore. La volontà di anticipare la concorrenza e portare a casa un centrocampista giovane, ma già collaudato nel massimo campionato, potrebbe spingere il club azzurro a fare sul serio.

Fabio Miretti alla Juventus: futuro incerto, ma carico di possibilità

Con il mercato in pieno fermento, il futuro di Fabio Miretti sarà probabilmente deciso a breve. Un eventuale trasferimento al Napoli rappresenterebbe un passo significativo per il talento bianconero, pronto a una nuova sfida ai vertici della Serie A.