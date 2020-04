Calciomercato Juve: occhi puntati su Ceballos, la richiesta del Real

La Juventus sarebbe pronta a presentare un’offerta per Dani Ceballos: il centrocampista non rientra nei piani del Real

A fine stagione Dani Ceballos tornerà al Real Madrid dopo il prestito all’Arsenal. Mundo Deportivo è certo che lo spagnolo non rientrerà nei piani tattici di Zidane e quindi dovrà cercarsi una nuova squadra in estate.

L’Arsenal è interessato a riaverlo tra le sue fila così come Valencia e Betis. Secondo il quotidiano iberico, in Italia la Juventus ha messo gli occhi su Ceballos e sarebbe pronta ad offrirgli un contratto 4.5-5 milioni a stagione. Il Real Madrid chiede 40 milioni per il classe 1996, cifra che non spaventa i bianconeri.