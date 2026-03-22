Calciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso

Calciomercato Juve, il futuro di Openda sembra già scritto: tutte le mosse attese per l’estate e lo scenario clamoroso

Il calciomercato della Juventus sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con scelte tecniche che stanno creando fratture evidenti tra società e giocatori. Il caso più emblematico è quello di Lois Openda, ormai al centro di un rapporto destinato a interrompersi definitivamente a fine stagione. La rottura, già percepibile da settimane, è esplosa nell’ultima gara di campionato, lasciando presagire un’estate ad alta tensione sul fronte delle trattative.

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L’attaccante belga sembra ormai fuori dal progetto tecnico bianconero, e i segnali arrivati dal campo sono inequivocabili. Contro il Sassuolo, nonostante la squadra avesse bisogno di nuove soluzioni offensive, Spalletti ha scelto di non impiegarlo, preferendo nel finale Milik, al rientro dopo quasi due anni di assenza dalle gare ufficiali. Una decisione che suona come una bocciatura pesante per l’ex Lipsia, scavalcato nelle gerarchie da un compagno reduce da un lunghissimo stop.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la situazione contrattuale. La Juventus è vincolata all’obbligo di riscatto fissato la scorsa estate con il Lipsia: 45 milioni di euro che verranno versati a fine stagione, come confermato anche da Fabrizio Romano, prima che il club metta il giocatore sul mercato. Un’operazione che, da investimento tecnico, rischia di trasformarsi in una necessità puramente finanziaria.

Il futuro di Openda resta dunque un’incognita pesante per i conti bianconeri. La Juventus cercherà acquirenti, ma ottenere offerte all’altezza non sarà semplice, soprattutto se Spalletti continuerà a escluderlo dal progetto tecnico, riducendone ulteriormente l’appeal sul mercato.