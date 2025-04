Calciomercato Juve, è lui il grande obiettivo estivo! I bianconeri non hanno dubbi: ecco quali sono i prossimi e decisivi passi

Calciomercato Juve, ecco chi è il grande obiettivo per la sessione estiva! I bianconeri sono sicuri: ecco quali sono i prossimi passi! Le ultime

Victor Osimhen è il grande obiettivo della Juventus per il prossimo calciomercato estivo. Secondo calciomercato.com, Cristiano Giuntoli ha individuato l’attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, come una delle priorità assolute per rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri.

L’operazione, però, non sarà semplice: per strappare il nigeriano al club partenopeo, sarà necessario versare i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Il Napoli non sembra intenzionato a concedere sconti, e a complicare ulteriormente la trattativa c’è la forte concorrenza del Manchester United, una delle squadre più agguerrite nella corsa per accaparrarsi il talento ex Lille. La sfida sul mercato è solo all’inizio.