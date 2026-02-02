Connect with us
Calciomercato Juve, si apre un clamoroso scenario per l’attacco! I bianconeri osservano la trattativa Mateta Milan

4 ore ago

Calciomercato Juve, clamoroso scenario emerso nelle ultime ore! I bianconeri osservano con attenzione la trattativa Mateta Milan

La Juventus osserva con attenzione gli sviluppi delle ultime ore, pronta a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio. Come riportato da Sky Sport, il trasferimento di Jean‑Philippe Mateta al Milan non è ancora definito e il club rossonero attende risposte decisive a breve, segnale di una trattativa tutt’altro che chiusa.

L’attaccante del Crystal Palace sta sostenendo ulteriori visite mediche richieste direttamente dal Milan, che vuole vederci chiaro dopo alcuni dubbi emersi sulle condizioni del ginocchio del giocatore. Un passaggio delicato che sta rallentando l’iter e alimentando incertezze sull’esito finale dell’operazione.

In questo contesto si inserisce con decisione la Juventus. La dirigenza bianconera, che aveva già monitorato Mateta in passato, resta vigile e ha già un piano pronto: se l’affare con il Milan dovesse saltare, il club è intenzionato a farsi avanti con il Crystal Palace proponendo un prestito per portare il centravanti a Torino.

