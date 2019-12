Calciomercato Juve: per gennaio si punta a Emerson Palmieri

Fabio Paratici starebbe guardando Oltremanica per il mercato di gennaio: il primo rinforzo si chiama Emerson Palmieri

Sarà un mercato di riparazione molto intenso quello che vivrà la Juve di Fabio Paratici e Maurizio Sarri. Il ds bianconero dovrà provare agli errori fatti in estate e, per questo motivo, starebbe già guardando in Inghilterra in cerca di occasioni.

L’interesse è indirizzato in casa Chelsea con tre nomi su tutti: Willian, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Tutti in aria di rottura, sono finiti nel mirino della dirigenza juventina con l’ex viola che però piace molto anche all’Inter di Antonio Conte. Anche per questo secondo Tuttosport gli sforzi della Juventus si starebbero concentrando sull’italo-brasiliano. C’è l’ok di Sarri ma sarà difficile strapparlo già a gennaio per l’alta valutazione che i Blues fanno dell’ex Roma.