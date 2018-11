Una foto di Nedved Junior in compagnia di Pogba fa sognare i tifosi della Juventus: il francese rimane l’obiettivo numero 1 per il centrocampo

Non si placano le voci di un possibile ritorno di Pogba alla Juventus. Su Instagram, infatti, il figlio di Pavel Nedved ha postato una foto in compagnia dell’ex bianconero e subito sono scattati i messaggi dei tifosi, che chiedono a Nedved Junior di convincerlo a tornare a Torino. Pogba, al momento, è infortunato e non ha potuto disputare il derby di Manchester, perso dagli uomini di Mourinho. Ormai per i Red Devils il discorso campionato appare chiuso, visto che la vetta dista ben 12 punti. Non solo, perché anche la zona Champions si sta allontanando: per il quarto posto mancano infatti 7 punti. Logico, quindi, immaginare che a Pogba non piaccia questa situazione e che possa voler cambiare aria alla ricerca di nuove vittorie.