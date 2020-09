Calciomercato Juve: Rugani e Khedira in uscita. Se parte de Sciglio pronto Emerson Palmieri

Novità importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juve. Rugani ha vari interessamenti in Premier, mentre De Sciglio…

La Juve continua a lavorare sul calciomercato anche per quanto riguarda le cessioni. Su Rugani ci sono interessamenti dalla Premier League: in particolare il difensore sarebbe finito nel mirino di Newcastle e West Ham. Per Khedira invece, c’è l’opzione Paris Saint-Germain: il giocatore vanta infatti un buon rapporto con Tuchel e c’è la possbilità che, una volta risolto il suo rapporto con la Juventus.

Su De Sciglio, invece, ci sono vari club, ma ancora nessuno ha avanzato offerte concrete. Se dovesse partire il terzino, la Juve potrebbe tornare su Emerson Palmieri.