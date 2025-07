Calciomercato Juve, Sancho si avvicina ai bianconeri! Le ultime novità intorno alla trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Sancho vicino alla Juventus, trattativa in fase avanzata. La situazione attuale

Il calciomercato Juve entra nel vivo con un nome di alto profilo: Jadon Sancho. L’attaccante inglese del Manchester United è diventato il primo grande obiettivo della dirigenza bianconera, che sta facendo il possibile per portarlo a Torino. Secondo quanto riportato da The Sun, Sancho non partirà con i Red Devils per la tournée estiva negli Stati Uniti, in programma dal 23 luglio: un segnale chiaro che l’addio è ormai alle porte.

La Juventus ha accelerato i contatti con il Manchester United, presentando un’offerta da 15 milioni di sterline, cifra che potrebbe crescere grazie all’inserimento di due bonus facilmente raggiungibili. I bianconeri, inoltre, sarebbero pronti a contribuire alla buonuscita che Sancho dovrebbe ricevere dal club inglese: una mossa tattica pensata per facilitare la chiusura dell’accordo in tempi brevi.

Uno degli aspetti più rilevanti di questa operazione di calciomercato Juve è l’apertura del giocatore stesso. Sancho, infatti, ha manifestato la propria disponibilità a ridurre l’ingaggio pur di approdare a Torino. Dopo stagioni altalenanti con la maglia del Manchester United, il talento inglese vede nella Juventus l’occasione perfetta per rilanciarsi ad alti livelli, ritrovando lo slancio che lo aveva reso protagonista al Borussia Dortmund.

Il club bianconero è convinto che Sancho possa essere un valore aggiunto nel reparto offensivo, grazie alla sua velocità, tecnica e duttilità tattica. Il giocatore sarebbe perfetto per il nuovo progetto tecnico bianconero, offrendo una soluzione di qualità sulle fasce e in fase di transizione.

Anche se la trattativa non è ancora chiusa, l’ottimismo cresce attorno alla buona riuscita dell’affare. Il calciomercato Juve potrebbe quindi regalare ai tifosi un colpo di grande impatto, dando un chiaro segnale sulle ambizioni del club per la nuova stagione.

Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi decisivi: la Juventus vuole chiudere l’operazione il prima possibile, sfruttando il momento favorevole e l’apertura del giocatore. Sancho-Juve è una pista concreta e sempre più calda.