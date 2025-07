Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Newcastle punta su Nicolò Savona, primi contatti ufficiali. La situazione

Il Calciomercato Juve si arricchisce di un nuovo capitolo legato al giovane terzino Nicolò Savona. Nonostante la Juventus abbia ufficializzato il rinnovo del suo contratto appena un mese fa, il futuro del classe 2003 resta incerto, soprattutto per l’interesse concreto mostrato da un club inglese di primo piano: il Newcastle United.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i Magpies hanno già avviato contatti con la società bianconera, manifestando un forte interesse per il difensore italiano. Oltre alla Juventus, il Newcastle ha anche iniziato a dialogare direttamente con gli agenti di Savona, segno che la trattativa è in fase embrionale ma con buone probabilità di sviluppi nel breve termine.

Il richiamo della Premier League, considerata da molti il campionato più competitivo e affascinante al mondo, rappresenta un’attrazione forte per un giovane talento come Savona. Inoltre, la capacità economica delle squadre inglesi, Newcastle incluso, è di gran lunga superiore rispetto a molte società italiane, fattore che potrebbe influenzare notevolmente la decisione finale del giocatore e facilitare la riuscita dell’operazione.

Nicolò Savona, 22 anni, ha finora collezionato 61 presenze e 2 gol con la Juve Next Gen, oltre a 40 gettoni e 2 reti con la prima squadra della Juventus. Il suo percorso nel calcio giovanile è stato altrettanto interessante, anche se con meno presenze nelle nazionali azzurre: ha vestito la maglia dell’Italia Under 20 in un’occasione e quella dell’Under 21 per 3 volte.

Nel quadro del Calciomercato Juve, questa possibile cessione rappresenterebbe una mossa importante per la Juventus, che potrebbe monetizzare su un talento emergente e contemporaneamente liberare spazio in rosa per nuovi innesti. La trattativa, al momento, è agli inizi e non si possono ancora fare previsioni certe, ma il Newcastle sembra pronto a insistere per portare Savona in Inghilterra, dove la sua crescita potrebbe accelerare grazie alla competitività e all’esposizione internazionale del campionato inglese.

In conclusione, il futuro di Nicolò Savona resta ancora da scrivere, ma l’interesse del Newcastle e le dinamiche economiche del mercato potrebbero presto cambiare gli equilibri nel reparto difensivo della Juventus. I tifosi bianconeri seguono con attenzione ogni sviluppo di questo affare che potrebbe rappresentare una svolta importante nella carriera del giovane terzino e nelle strategie di mercato della Vecchia Signora.