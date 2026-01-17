Calciomercato Juve, i bianconeri si inseriscono per Zirkzee: è sfida alla Roma? Svelata la preferenza del club sugli obiettivi per l’attacco

La Juventus non conosce sosta e continua incessante la caccia al rinforzo ideale per ridisegnare il proprio reparto offensivo. L’obiettivo del Football Director Damien Comolli è chiaro: non farsi trovare impreparati in vista della chiusura del mercato e regalare a Luciano Spalletti una pedina di spessore, capace di alternarsi con gli attuali titolari e offrire nuove soluzioni tattiche al tecnico di Certaldo. Se la pista principale conduce a Londra per un numero 9 di peso, nelle ultime ore sta prendendo corpo una suggestione alternativa e affascinante che risponde al nome di Joshua Zirkzee.

Il “Piano A” della dirigenza piemontese rimane, al momento, Jean-Philippe Mateta. Per il possente centravanti del Crystal Palace, come confermato dalle indiscrezioni di Sky Sport, i contatti sono frequenti e la trattativa con il club inglese e gli agenti è già in fase avanzata. La formula su cui si lavora è quella del prestito con obbligo di riscatto sicuro: un impegno economico rilevante per assicurarsi un finalizzatore d’area, un profilo fisico e concreto ormai consacrato in Premier League.

Tuttavia, le vie del mercato sono infinite. I Bianconeri restano vigili su Zirkzee, ora in forza al Manchester United. Se i Red Devils dovessero aprire alla partenza dell’ex talento del Bologna, la Vecchia Signora valuterebbe immediatamente il suo profilo. Si tratterebbe di una soluzione tattica diametralmente opposta: il classe 2001 non è un ariete, ma un raffinato attaccante di manovra, abile nel legare il gioco e dialogare nello stretto, qualità che Spalletti apprezza notevolmente.

La Juve tiene vive entrambe le piste inglesi, considerando l’olandese un’opportunità di lusso. Resta da decifrare il fattore concorrenza: bisognerà capire le intenzioni della Roma. I Giallorossi seguono il giocatore da tempo, ma l’ingresso in scena di una rivale storica potrebbe cambiare gli scenari, trasformando la corsa all’olandese in un acceso duello tutto italiano.