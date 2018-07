Golovin, niente Juventus? La madre: «Trattativa col Chelsea»

E’ tutto da scrivere il futuro di Aleksandar Golovin, stella del CSKA Mosca: seguito dalla Juventus, il fantasista è molto vicino al Chelsea

Seguito da diversi mesi dalla Juventus, Aleksandar Golovin sta conquistando tutti. Il classe 1996 è il faro della Russia al Mondiale 2018: una rete e due assist, prestazioni che hanno contribuito al raggiungimento dei quarti di finale. Ma il suo futuro potrebbe non essere in Italia, a rivelarlo è la mamma…

Infatti, è in corso una trattativa tra CSKA Mosca e Chelsea per il passaggio in Blues del ventiduenne: «Ci sono delle discussioni in corso tra i due club, noi non sappiamo ancora quali sono i dettagli. In questo momento lui sta pensando solo alla Nazionale, è unicamente concentrato sul Mondiale. Un eventuale trasferimento sarà discusso solo al termine del Mondiale».