Massimiliano Allegri Real Madrid, nuove voci dalla Spagna sul futuro del tecnico della Juventus: è testa a testa con Jurgen Klopp (Liverpool) per il dopo Zinedine Zidane

Reduce da quattro stagioni vincenti, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è finito sul taccuino dei top club europei. Accostato negli ultimi mesi a Chelsea e Arsenal, il tecnico livornese è finito in cima alla lista degli obiettivi del Real Madrid: qualche giorno fa Zinedine Zidane ha annunciato il suo addio al Bernabeu dopo aver vinto tre Champions League consecutive e il presidente Florentino Perez è a caccia del suo sostituto. Sfumato Mauricio Pochettino, blindato dal Tottenham, è sfida a due…

I quotidiani spagnoli non hanno dubbi: si profila un testa a testa tra Massimiliano Allegri e Jurgen Klopp. Il tecnico livornese ha già confermato che si trova bene a Torino e che ha intenzione di proseguire la sua avventura alla guida della Vecchia Signora, ma la tentazione blanca fa gola. In caso di no, i Galacticos sono pronti a virare sul tecnico del Liverpool: l’allenatore tedesco ha conteso la coppa delle grandi orecchie al Real Madrid a Kiev ed è molto apprezzato dalla dirigenza per lo stile di gioco adottato dalle sue squadre. Attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane, Juventus avvisata…