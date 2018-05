Calciomercato Juventus, nuovi aggiornamenti sul futuro di Anthony Martial: l’attaccante francese, in rotta con Josè Mourinho, può lasciare il Manchester United in estate

Ritenuto tra i talenti più interessanti del panorama francese, Anthony Martial può dare l’addio al Manchester United. Arrivato all’Old Trafford nell’estate del 2015 per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, l’attaccante è ai ferri corti con Josè Mourinho: nonostante il buon ruolino stagionale, 10 reti e 7 assist tra Premier League e Champions League, il francese è pronto a dare l’addio a giugno. E non mancano i club interessati: su tutti la Juventus, con la dirigenza bianconera alla ricerca di un’alternativa per il reparto avanzato. Dall’Inghilterra arrivano interessanti aggiornamenti per la Vecchia Signora…

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Daily Express, Josè Mourinho ha dato il via libera alla cessione di Anthony Martial. Lo Special One ha chiesto un rinforzo alla dirigenza per il reparto avanzato ed è disposto a sacrificare il gioiellino cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lione. L’arrivo di Alexis Sanchez a gennaio, inoltre, ha diminuito ulteriormente il minutaggio del classe 1995, pronto a vivere una nuova esperienza. La Juventus è pronta ad approfittarne: molto dipenderà dalle pretese economiche dei Red Devils, non intenzionati a fare una minusvalenza.