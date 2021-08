Calciomercato Juventus: apertura per Demiral. I dettagli della trattativa

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Demiral: Atalanta in pressing, gli scenari sul futuro del difensore della Juventus

Nuovi contatti tra Juventus e Atalanta per Merih Demiral, che potrebbe rimpiazzare in nerazzurro Romero considerando l’assalto del Tottenham per l’argentino.

Il club bianconero – come riporta Sky Sport – avrebbe aperto alla cessione con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto del difensore turco. Opzione che permetterebbe al giocatore di scendere in campo con continuità e alla Juve di non perdere il controllo sul suo cartellino. L’eventuale approdo di Demiral a Bergamo potrebbe dare un’accelerata per la partenza, destinazione Tottenham, di Romero.